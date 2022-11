Un joven encontró la muerte a través de las redes sociales, Jeampool Negreiros De la Peña (20) fue asesinado de 4 balazos a inicios del mes pasado por haber aceptado en sus redes sociales a la pareja de Aron Felipe Cavero Goicochea.

El verdugo se habría percatado de que Negreiros le había dado ‘like’ a una de las fotos de su novia y por tal motivo Cavero Goicochea le increpó el por qué de haber realizado dicha acción, lo que consecuentemente terminó con la muerte del joven residente en el distrito del Rímac.

El padre de la víctima dio detalles de cómo es que este sujeto terminó con la vida de su amado hijo.

“Él fue el autor intelectual, él fue que minutos antes de los hechos, llegó a donde vive mi hijo y lo amenazó, llegó con moto y le dijo: ‘¿qué pasa con mi mujer?’ y mi hijo le dijo que solo la conocía por redes y solamente por ponerle like y le dijo ‘vas a parar’”, explicó el progenitor.

“Lo buscó como a las 10 de la noche y a las 10:54 viene y lo mata con el que es el asesino Carlos Alarcón Terán, entonces Aron Cavero Goicochea es el que viene a amenazar a mi primo diciendo que lo iba a matar y mi primo le dijo que él no tenía nada que ver con su mujer porque no la conocía, todas las pruebas han sido entregadas a la Depincri y no hacen absolutamente nada”, agregó una de las parientes de la víctima.

La familia del joven finado llegó hasta la sede policial en donde se mantienen expectantes a que las fuerzas policiales puedan finalmente poner a disposición de las autoridades judiciales al autor del crimen.

“Me siento muy abrumado porque saber que lo tienen acá al asesino de mi hijo lo quieren pasar por un robo porque él ha caído por un robo y teniendo la denuncia por muerte con nombre y apellido del señor acá, solo me han dicho que va a pasar a la fiscalía por un delito que no es el crimen que se cometió contra mi hijo”, dijo el padre del ultimado.

El padre del finado pidió a la fiscal encargada de la investigación del crimen contra Negreiros De la Peña a que a lo sucedido y que puedan formalizar la acusación en contra del presunto asesino y que pueda recibir todo el peso de la ley.