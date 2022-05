Jennifer Lopez está lista para darles a los fanáticos una mirada interna a su vida en su próximo documental, Halftime. La película seguirá la extensa carrera de López y les dará a los fanáticos una mirada especial a su actuación de medio tiempo de Super Bowl junto a Shakira. Antes del estreno de la película el 14 de junio, se lanzó un primer vistazo a Halftime y muestra a López siendo realista sobre su carrera como nunca antes.

El tráiler comienza con la cantante explicando las dificultades de vivir la vida “a la vista del público”, diciendo que “realmente creía mucho” en las cosas negativas que tenían que decir sobre ella. Su prometido, Ben Affleck, luego dice que una vez le preguntó si la negatividad le molestaba, a lo que recuerda que ella dijo: “Esperaba esto“. En otra parte del tráiler, López está trabajando arduamente preparándose para su actuación de medio tiempo del Super Bowl.

Se la puede escuchar diciendo que no quiere que su actuación sea simplemente una serie de movimientos, quiere que sea “algo con sustancia“. La estrella agrega: “Quiero algo real“. El tráiler termina con JLo describiendo cómo quiere que el mundo la vea de manera seria, diciendo: “Toda mi vida, he estado luchando para que me escuchen, me vean, que me tomen en serio”. Parece que los fanáticos podrán ver ese lado de la talentosa cantante y actriz cuando su documental se estrene el 14 de junio.

Antes del estreno de Halftime, la película abrirá el Festival de Cine de Tribeca 2022, la noche de apertura del festival en Manhattan. En un comunicado de prensa del Festival de Cine de Tribeca, mencionan que Halftime les dará a los fanáticos de López “una mirada íntima detrás de cámara“.

“El documental se centra en una superestrella internacional que ha inspirado a la gente durante décadas con su perseverancia, brillantez creativa y contribuciones culturales“, continúa el comunicado de prensa. “Y es solo el comienzo. El medio tiempo sirve como puntapié inicial para la segunda mitad de la vida de López, ya que deja al descubierto su evolución como latina, madre y artista, tomando la iniciativa en su carrera y usando su voz para un propósito mayor. .”