Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Saprissa desde ya tiene la mirada puesta en el líder, el Puntarenas quienes hoy empataron en un gran juego 2-2 ante San Carlos.

Jeaustin Campos luego de golear 4-0 a Grecia elogió al Puntarenas y señaló que son unos líderes justos.

“Puntarenas es un rival que lucha hasta el final, ya lo vivimos acá y hoy se vio en San Carlos. Son un digno líder del grupo y será un partido bonito con un gran ambiente”.

Campos señaló que dio con la formación que le da tranquilidad y lo que busca en el terreno de juego.

“Encontramos la formación táctica que nos da confianza y entendimos que Saprissa tiene que jugar con intensidad, solidaridad y muchas cosas que los muchachos han entendido como jugar aquí”.

El técnico morado si espera consistencia de su equipo, hoy tras el 4-0 señaló que no se pueden conformar con lucir bien un partido.

“El disfrute siempre va a estar. Hemos hecho muy buenos partidos, pero no podemos dejarnos llevar por el resultado. Nuestra mejor versión se tiene que ver en el siguiente partido”.

Ante las dudas de la prensa sobre Andy Reyes, Ariel Rodríguez y la presión de Aarón Cruz que podría ocupar el puesto de tercer portero del mundial, Campos fue directo.

“Yo tomó decisiones. Ellos saben que no se puede parpadear porque se puede complicar no solo estar en el once, sino también quedar fuera del banquillo”,

“No es culpa de Aarón que se lesionara. Tampoco es mía ni de Chamorro. Yo no soy el seleccionador y él será quien haga el llamado, Kevin estará de titular hasta que él quiera”.