Jean Franco Segura fue una de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado lunes 25 de noviembre en el cerro Pico Blanco, en Escazú, luego de que una avioneta se precipitara mientras se dirigía al Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, ya que no pudo aterrizar en el Aeropuerto Tobías Bolaños de Pavas debido a las condiciones climáticas. La aeronave venía desde Tortuguero, en Limón, con 6 personas a bordo.

Enrique Segura, padre del joven Jean Franco, asegura que su hijo fue la “persona más dulce que ha conocido” e indicó que era deportista y amante de los paseos en bicicleta.

“Todos los fines de semana llegaba a mi casa, donde la mamá Eva, para andar en bicicleta; el deporte de él era andar en bicicleta, porque a él le encanta estar en el campo, en la montaña y ese era el espíritu de él, hacer deporte, ser querido, querer a la gente, por eso los amigos lo querían tanto a él” aseguró Enrique Segura.

Hace algunos años, Jean Franco se graduó de turismo en la Universidad de Costa Rica (UCR) y trabajó en turismo en varias empresas, ya que su padre asegura que era un apasionado en esta profesión. El padre del joven asegura que Jean Franco estaba muy emocionado el pasado fin de semana cuando tuvo la oportunidad de ir a dejarlo a Siquirres, ya que era su primer vuelo.

“El domingo me dijo que lo fuera a dejar a Siquirres, porque venía para San José. Estaba un poco emocionado porque iba a ser el primer vuelo, iban a hacer una inspección a Tortuguero, entonces tenían que salir de acá de San José. Me mandó una foto en la mañana, que ya iban para Tortuguero; después, como a mediodía, me mandó una foto de la otra parte del avión de fondo, tipo selfie, que ya iban de regreso. Ya después pasó lo que conocemos.“

Los otros fallecidos y la sobreviviente

Paola Amador fue la única sobreviviente de la tragedia aérea en Cerro Pico Blanco. En la avioneta viajaban seis personas.

El traslado de la aeronave iba a ser de Tortuguero al Aeropuerto Tobías Bolaños, pero las condiciones del tiempo hicieron que se cambiara el sitio de despegue hacia el Juan Santamaría.

En horas de la tarde la avioneta perdió todo tipo de comunicación y fue encontrada horas después en el área montañosa entre Escazú y Santa Ana. Vecinos afirman no haber escuchado en ningún momento el impacto.

La identidad de los fallecidos es Mario Miranda (40 años), Ruth Mora (26 años), Jean Franco Segura (28 años), Gabriela López (64 años) y Enrique Castillo (56 años).

Cuatro personas de la tripulación andaban haciendo inspecciones en Tortuguero relacionadas a la industria del turismo, específicamente con reservaciones que iban a tener con turistas extranjeros. Dos de ellos trabajaban en una agencia de viajes.

Ocupaciones: