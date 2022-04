Unos hackers españoles conocidos como “Lospelaosbro” han sido la pesadilla de varios famosos. Entre ellos, de J Balvin. Los suscritos al canal del artista, vieron con estupor cómo apareció la Bizarrap Session con Residente. Cabe destacar que se trata de un tema en el que el puertorriqueño destroza a J Balvin.

Esto generó una gran controversia en redes sociales y varios usuarios reportaron lo sucedido en Twitter. El título con el que se subió este video fue: “Residente – RESIDENTE TIRADERA”. El contenido estuvo publicado por varios minutos, logrando a tener más de 20 mil visualizaciones.Luego del hackeo ni J Balvin ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto.

El video que fue publicado por lo hackers fue eliminado unos minutos después. El colombiano no fue el único artista que al que le hackearon su cuenta. El canal de Michael Jackson, Justin Bieber y hasta Eminem también se vieron afectados. Sin embargo, su contenido publicado fue diferente al de Balvin.

Según informaron diversos medios internacionales, los responsables de este delito informático sería un grupo español que se hace llamar “Los Pelaos“. Los hackers estarían buscando viralizar contenido de Francisco José Sanz González de Martos, conocido como Paco Sanz. Sanz es un timador español que fue condenado por estafa luego de pedir donaciones al asegurar que estaba al borde de la muerte.



“Yo lo consideraba mi amigo”

Después del lanzamiento de la canción de Residente, el tema fue trending durante varias semanas. J Balvin no se había pronunciado al respecto hasta una reciente entrevista. El cantante, habló de cómo le dolió esto.

Ha pasado más de un mes desde que Residente protagonizó la famosa tiradera contra J Balvin y sigue dando de qué hablar. t(Foto:Instagram @residente @jbalvin)

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, manifestó.