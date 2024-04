Javier San Román salió a conferencia de prensa y explicó la planificación del Municipal Grecia para salvar la categoría en el fútbol nacional.

Señaló que hoy se guardó figuras para tener a su equipo al 100% para las últimas 5 fechas.

“Hoy la Liga me juega con James, Lesme, Gamboa, Jayland de más de 1.90 cm, sabía que iba a sufrir por ahí, pero tenía que dosificar, tenemos 5 finales y me la jugué a sacar mis minutos de menor, cumplimos la regla”.

San Román señala que desde ya empieza a jugar con toda la estrategia posible para sacar los mejores resultados para salvar a Grecia.

“Tengo mi excel, tenemos muy bien proyectado jugar con los puntos y jugar con el librito, nuestras 5 finales son ahora, de este huracán era salir lo mejor parado y creo que lo logramos, estamos a 3 puntos y recibimos a Santos y ya cumplimos con nuestros minutos de menor”.

Eso si, el técnico del Municipal Grecia destacó que a pesar de los resultados, le compitió a los equipos grandes.

“En estas 5 finales tenemos que cerrar muy fuertes, contra los grandes los hicimos sufrir, hoy la Liga jugó con un equipo alterno y terminó metiendo a todos”.

“Estoy muy satisfecho, esto no se puede comparar Grecia contra Heredia, contra Cartago, Saprissa o contra Alajuela, si comparamos el dinero contra ellos es bravísimo y competir de la manera que competimos es espectacular”.

San Román aprovechó para hablar de su figura en el cierre del torneo como lo es el arquero Liborio Sánchez.

“Virtud mía traer a Liborio, si para 6-7 es nuestra planificación, si sus porteros no les tapan así que se pongan a trabajar”.

“Ustedes tienen un país extraordinario, la gente es de mil puntos, tienen de todo tipo de cosas, tienen playa, montaña y el fútbol también es muy lindo, tiene su toque y sus retos, entonces Liborio está encantado”.

Grecia tendrá que jugar contra Pérez Zeledón a puerta cerrada, situación que siente podría generar cierta ventaja.

“Ir a Pérez y no jugar contra la gente quizás es cierta ventaja y lo digo porque tengo todo el año de jugar de visita, la gente pesa y así se jugará el partido”.

Los balones parados le están costando puntos al Municipal Grecia y el técnico mexicano es consciente de eso.

“Sabemos que nos vacunan con nuestro mismo veneno, la pelota parada, en contra nos han metido muchos goles, para mi el de Saprissa y el de Heredia son diferentes porque es un error nuestro totalmente, teníamos la gente alta y no la marcamos bien, hoy sabíamos que ellos tenían esa ventaja en altura y nos la jugamos así para recuperar a nuestros jugadores, sabíamos que nos podían ganar, pero teníamos a nuestros jugadores al 60-70%, un desgarrado a esta fecha se pierde todo el torneo”.

En analisis con sus rivales de descenso señala que su equipo tiene mejores figuras y confía con sacar la tarea.

“A esos equipos no los veo con un portero como Liborio, no tienen un central como Kenner que jugó un mundial, de Noya que estuvo en la filial del Atlético de Madrid y un delantero como Ortíz, esto no garantiza nada, es de luchar, nos jugamos la guerra los de abajo”.

“Santos va a hacer su lucha, Pérez va a hacer su lucha, Puntarenas sigue haciendo su lucha y esto va a ser de picar piedra y sacar el mejor resultado”.

Ante la consulta sobre los 13 goles que han recibido en los cierres de los partidos así contestó.

“Que nos metieran 13 goles sobre la hora, no es algo bueno, no es algo bonito, muchos de esos goles son contra equipos grandes, tenemos que corregir por un lado y por otro nosotros jugamos en el Rafa Bolaños con 20 griegos a favor, jugamos contra 8-15 mil en contra, todos esos factores pesan”.