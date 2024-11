Marcelo Vieira, la legendaria figura del Real Madrid y uno de los mejores laterales del fútbol en el siglo XXI, ha quedado oficialmente libre luego de rescindir su contrato con el Fluminense. La decisión llega tras un polémico desacuerdo entre el jugador y su entrenador, Mano Menezes, durante un partido reciente.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del partido entre Fluminense y Grêmio, que culminó en un empate 2-2. Menezes tenía previsto dar entrada a Marcelo en el tiempo de descuento, pero cambió de opinión tras escuchar un comentario del futbolista que no le agradó.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Opté por John Kennedy en ese flanco; es un jugador poderoso”, explicó el técnico en rueda de prensa. El desacuerdo dejó al brasileño en el banquillo, siendo la tercera vez en seis partidos que no salía al campo.

Minuto 90, Fluminense le ganaba 2-1 a Gremio y el DT decide llamar a Marcelo para ingresar.



Al ex Real Madrid no le gustó entrar tan poco y le dice algo, el DT SE CALIENTA Y LO MANDA A SENTARSE OTRA VEZ.



Se lo terminaron EMPATANDO A LOS 99'. 😳🇧🇷pic.twitter.com/Z9D1u6wvSd — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 2, 2024

La polémica ha generado especulación sobre la posible renovación de Marcelo con el Fluminense de cara a 2025. Sin embargo, tras el altercado, ambas partes decidieron romper el contrato, convirtiendo al lateral en agente libre.

Con 36 años y un valor de mercado de 1,30 millones de euros, Marcelo aún no ha dado señales de retiro, aunque su regreso al fútbol de primer nivel parece incierto.

Marcelo, que llegó al Fluminense tras 16 años en el Real Madrid, se encuentra nuevamente sin equipo y enfrenta un momento de incertidumbre en su carrera.