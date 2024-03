Tras varios meses de estabilidad, Instagram y Facebook han experimentado una nueva falla a nivel mundial, causando preocupación entre los usuarios debido a la pérdida de imágenes y videos en sus perfiles.

Andy Stone, parte del equipo de comunicaciones de Meta, compartió en X: “Estamos al tanto de que los usuarios están enfrentando dificultades para usar nuestros servicios. Nos encontramos solucionando este problema en este momento”.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

We know some people were having trouble accessing our apps earlier. Apologies for any inconvenience this may have caused, and thank you for your patience while our teams worked quickly to resolve!