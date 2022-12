Pese a que no es un requisito obligatorio para la matricula 2023 en centros educativos, algunas escuelas y colegios están pidiendo el esquema de vacunación completo para sus estudiantes.

El director de la escuela de León XIII de Tibás, asegura que solicitar el esquema de vacunación fue requisito para la matrícula 2023.

Eso sí, a todos aquellos que no cumplan no el esquema completo, no se les puede negar la matrícula.

En el centro educativo aseguran que la mayoría de los padres estaban de acuerdo con la medida.

Sin embargo, el director asegura que hay quienes se oponen a este requisito.

Redacción NR