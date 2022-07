Las entradas para la gran final del torneo nacional saldrán hasta este martes, Alajuelense toma todas las medidas de seguridad para evitar falsificaciones de las entradas.

Rodolfo Víquez Gerente General Alajuelense comentó en 120 Minutos las medidas que toma la institución para que cada persona que compra su boleto tenga su espacio asegurado.

Además las personas estafadas que tuvieron su entrada correcta y no comprada a revendedores, tendrá desde hoy su boleto.

“Estamos corriendo con varias cosas logísticas y salir de la mejor manera de las entradas digitales, hoy estamos en el proceso de enviar las entradas a las personas que no pudieron ver el partido anterior, vamos a salir mañana”.

Los precios serán los mismos del último partido, tomaron la decisión de mantener precios y así ser considerados con la afición.

“Ayer recibimos la indicación de los precios y serán los mismo del partido anterior, no vamos a cambiar los precios, vamos a mantenernos en los mismos precios para ser considerados con la afición”.

Los precios del último juego fueron: Popular Norte 11 mil colones, Gradería Oeste 13 mil colones, Gradería Este 16 mil colones, Gradería Norte 16 mil colones, Platea Oeste 21 mil colones, Platea Este 26 mil colones, Platea Sur 19 mil colones, Platea Preferencial 31 mil colones, Palco Sur 36 mil colones, Palco Este 41 mil colones y Palco Oeste 51 mil colones.

Alajuelense confirmó que la venta de las entradas será 100% digital e invitó a los aficionados a registrarse desde ya para evitar contratiempos.

“Solamente va a ser en línea, desde ya invitamos al aficionado que no tiene el usuario que lo cree para que pueda comprar su tiquete”.

Estas son las recomendaciones que dan desde la institución.

“La primera recomendación para todo aficionado es que compre entrada solo en el sitio oficial, la primera opción fue emitir boleto físico y la segunda es que sea solo digital”.

¿Qué pasará con los aficionados del Cartaginés que lleguen a Alajuela?

“Es muy poco lo que puedo decirte, nosotros no manejamos el tema de las calles, lo que si está cierto es que las barras organizadas no están autorizadas en el Morera, lo cierto es que la Fuerza ¨Pública detectó el bus como una barra y no le permitió el acceso”.

Las puertas de Morera Soto se abrirán desde las 4 de la tarde para evitar contratiempos.

“A nivel de seguridad queremos velar por cada una de las personas que nos visiten, esta tarde tendremos el congresillo con la gente de seguridad, ya hay medidas de seguridad para evitar una situación como la anterior (entradas falsas)”.

“Vamos a proponer para hacer las cosas con tiempo, que las puertas se abran desde las 4, para que las personas que lleguen tarde de su trabajo no se encuentran con largas filas”.

“El 99% eran boletos impresos”.