El Ministerio de Salud informó ayer sobre dónde será obligatorio nuevamente el uso de la mascarilla.

Por un período de dos semanas, según la resolución DM-RM-6661-2022, el uso de la mascarilla será obligatorio en centros educativos y transporte público.

Esta decisión se basa en las recomendaciones técnicas del grupo técnico institucional sobre enfermedades respiratorias, detalló Salud.

“La temporada lluviosa aumenta los casos de infecciones respiratorias. Durante los últimos dos años, los niños en edad escolar no han estado expuestos a virus, bacterias y/u otros agentes que fortalecen el sistema inmune, lo que ocasiona que estas infecciones sean aún más graves”. Detalla el comunicado.

Uso de mascarilla obligatoria del 17 al 31 de octubre del 2022:

a) Centros educativos públicos, privados, Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral: uso de mascarilla obligatoria en población estudiantil (mayor de 5 años) y trabajadores de estos centros.

b) Transporte público terrestre y ferries: uso de mascarilla obligatoria para toda la población usuaria de estos servicios.

c) Transporte escolar: uso de mascarilla obligatoria en personal que brinda el servicio y en la población escolar usuaria.

d) Se insta al Consejo de Transporte Público y a INCOFER a verificar que la medida de mascarilla obligatoria se cumpla.

e) En población infantil 2 a 5 años se recomienda el uso de mascarilla, pero no es obligatoria debido al estado de desarrollo de los años.

f) No se recomienda el uso de mascarilla para la población infantil menor de 2.

Además, salud levantó el receso escolar e hizo un llamado a los padres de familia para fomentar el lavado de manos y otras medidas de protección.

Redacción

Repretel.com