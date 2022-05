Reconocido por sus acciones que desafían a la muerte, Tom Cruise se ve tan en forma como siempre a pesar de tener 59 años.

Siendo una estrella mundial galardonada y adicta al trabajo, aporta el mismo nivel de confianza y dedicación a su rutina de ejercicios que a sus películas. Está tan en forma y saludable, incluso a sus 59 años, que puede competir con cualquiera en lo que respecta a la forma física.

Pasa varias horas entrenando para sus papeles en películas y también se esfuerza por incluir una alimentación saludable durante todo el día. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de su estado físico?

La sorprendente respuesta es que esta estrella de Hollywood no sigue nada fuera de lo común; en cambio, simplemente hace los viejos entrenamientos y sigue una rutina de dieta simple.

Si bien Tom Cruise no sigue una dieta personalizada, disfruta de una alimentación limpia y saludable durante todo el día. Su comida contiene un máximo de 1200 calorías y pocos carbohidratos.

Se mantiene alejado de la comida chatarra y aceitosa y rara vez hace trampa en las comidas. Aunque le encanta comer bocadillos, las nueces y las frutas son sus bocadillos favoritos. La dieta principal de Cruise incluye pescado, claras de huevo, pollo, avena, verduras, proteína de suero y otros alimentos básicos para la salud.

La estrella de ‘Misión Imposible’ es muy particular acerca de su consumo de calorías y lo mantiene tan bajo como 1200 calorías por día. En 2018, Cruise prefirió comidas pequeñas, en lugar de comer tres comidas completas, optó por 15 refrigerios pequeños a lo largo del día.

Se informó que cada una de las comidas de Cruise fue preparada por sus chefs personales e incluía alimentos como arándanos y nueces orgánicos. En 2020, surgieron nuevos informes que decían que Cruise comenzó a consumir tan solo 1200 calorías como parte de los planes de dieta ideados por David Beckham. En su mayoría, solo comía comida a la parrilla y evitaba los carbohidratos en gran medida.

Tom Cruise no es un gran fanático de trabajar en el gimnasio todos los días; sin embargo, él cree en incluir la versatilidad en sus planes de entrenamiento simples. Tampoco se limita a ningún ejercicio en particular para mantenerse en forma; más bien, disfruta de ejercicios fáciles y otras actividades de aventura, como senderismo, esgrima, correr, kayak, etc.

Aparte de eso, el entrenamiento cardiovascular y con pesas son dos partes importantes del plan de entrenamiento de Cruise. Mientras que el cardio ayuda a mejorar su metabolismo y aumenta su resistencia muscular, el entrenamiento con pesas lo ayuda a lograr abdominales marcados y un físico perfecto.

La estrella de ‘Jerry Maguire’ realiza ejercicios de pesas y cardio durante tres días y dedica los otros dos de su programa de entrenamiento a disfrutar de diferentes actividades de aventura. Además, descansa durante dos días, dando tiempo a sus músculos para que se recuperen y descansen.

Cruise también participa en una variedad de actividades físicas básicas, como jugar tenis, trotar, andar en bicicleta y otros deportes para mantener su cuerpo físicamente activo y en movimiento todos los días.

Mantiene todo simple y lo sigue de memoria. También sigue cambiando su dieta y rutinas de ejercicio de acuerdo con los requisitos de sus papeles en las películas y da lo mejor de sí en la pantalla.