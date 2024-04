Douglas Sequeira Jr, ha sido un jugador que cumplió todas las etapas de liga menor hasta primera división con el Deportivo Saprissa.

Sin embargo el legado de su apellido lo ha perseguido desde liga menor, algo que según cuenta el defensor, le ha ayudado a hacerse más fuerte.

“Lo he manejado desde que empecé liga menor, desde que era U-10 los papás del equipo rival me gritaban o los compañeros rivales me gritaban”.

Sequeira tiene claro desde niño que su camino iba a ser diferente y su padre fue el guía para que se enfocara en hacer las cosas bien y no dependiera solo de un apellido.

“Mi papá una vez habló conmigo cuando era pequeño, que eso siempre iba a pasar, que tenía que ser fuerte mentalmente para saber sobreponerme a esa situación, que no solo por ser hijo de él yo iba a ser jugador, que dependía mucho de mi y creo que él nunca se ha metido con nadie para que yo llegue a superar los niveles en cada etapa en Saprissa y yo me lo he ganado “.

La familia y Dios son las claves de Douglas Sequeira Junior para seguir adelante y soportando la critica.

“La critica siempre va a estar, sea buena o mala, uno como futbolista está expuesto a la opinión de mucha gente, trato de manejarlo con la mayor calma posible, trato de manejarlo tranquilo, confiando en Dios, hablando con mi familia para superar esos momentos donde hubo mucha critica y estoy tranquilo, sabiendo sobreponerme a esas cosas”.

Al final, Douglas Sequeira padre es uno de sus principales críticos, en búsqueda del aprendizaje de su hijo, situación que él como hijo agradece.

“Me dice que me enfoque en otras cosas, que analice bien los partidos cuando juego bien y cuando juegue mal, es un papá que siempre me dice los errores que tengo en los partidos para seguir aprendiendo y creo que eso es bueno”.