Donald Trump fue imputado este martes por más de 30 cargos.

Con relación al pago a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

De esta manera, el ex presidente de Estados Unidos se convierte en el primer ex mandatario norteamericano en recibir una imputación penal.

Vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, el magnate, de 76 años, tuvo que comparecer ante el juez de la Corte Suprema del Estado, Juan Merchan.

Quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado.

Ante la Fiscalía de Manhattan, donde se le leyeron los 34 cargos por delitos graves en su contra, el ex jefe de Estado se declaró inocente.

Los cargos son de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un esquema de dinero en el caso Daniels.

Todos ellos son considerados “violaciones del artículo 175.10 del Código Penal”

Y se definen como “intento de defraudar y de cometer otro delito” y de esconderlo.

Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

Trump fue inculpable de haber “orquestado” una serie de pagos para comprar el silencio de tres personas antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Un portero de la Torre Trump que decía tener información sobre un presunto hijo ilegítimo recibió 30.000 dólares para guardar silencio.

Una mujer que afirma haber sido amante suya cobró 150.000 dólares para callarse.

Y Daniels otros 130.000 dólares por ocultar una supuesta relación extramatrimonial, según detalló el fiscal Alvin Bragg en un comunicado de prensa.

La jornada se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Trump llegó al tribunal neoyorquino pasado el mediodía.

Al bajarse del vehículo que lo trasladó desde su residencia en la Torre Trump en la 5ª Avenida.r

Rodeado de agentes de su seguridad, saludó con semblante serio a sus simpatizantes, antes de ingresar al tribunal.

Una vez ya en el tribunal, el ex presidente realizó el trámite habitual para un imputado, como la toma de huellas dactilares y fotografías para la ficha judicial.

Según informó The New York TImes, no hizo comentarios ni respondió preguntas de un reportero cuando ingresó a la corte.

Mientras se desarrollaba la histórica audiencia, la Casa Blanca afirmó que la comparecencia judicial de Trump “no es una prioridad” para su sucesor Joe Biden.

“Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

Tanto el magnate republicano como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa.

El magnate, no obstante, tendría que someterse a un juicio, que intentará evitar por todos los medios, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024.

Trump está señalado de pagar 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia.