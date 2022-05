Danna Paola reapareció en sus redes la tarde de este lunes 16 para hacer un anuncio que preocupó a sus fans.

La cantante de Mala fama escribió inicialmente “Levante la mano quien creyó que era inmune al COVID”, seguido de un emoji de payaso.

A este mensaje, su novio Alex Hoyer contestó con un emoji también de payaso y otro del hombre levantando la mano.

“Piripirapiripopooo”, lo que se interpretó como que el músico también había resultado contagiado.

Danna Paola actualizó su estatus: “Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap (as soon as possible)”.