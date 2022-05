Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodrígue y cuñada de Cristiano Ronaldo, tomó una decisión muy valiente en su cuenta de Instagram: compartió fotos, de los últimos 3 años, que había pasado de 65 a 100 kilos.

Hace unos meses que Ivana se convirtió en madre por primera vez y tan pronto como sus médicos le dieron el visto bueno para comenzar a hacer deporte, decidió empezar con lo que ha llamado Operación Poderío.

Se trata de un planning de deporte y alimentación con el que está dispuesta y motivada a recuperar su figura. Como ella misma ha dicho en sus redes, “siempre he sido un poco yoyo” respecto a subidas y bajadas de peso. Sin embargo, en los tres últimos años engordó 35 kilos.

La vida real

La cuñada de Cristiano, quiso hacer referencia a lo engañosas que son las redes sociales. En un post inmediatamente posterior al anterior, explicó: “Normalmente, publicamos en Instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera, POSTUREO DEL BUENO, vaya. Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. De ahí la confusión que ha generado mi post anterior. Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra”.

La cuñada del futbolista comparte fotos de ella entrenando. (Foto: Instagram @ivana.rodriguez).

Rodríguez, además admitió que en su caso la subida de kilos no fue solo por el embarazo y que esto no era algo que se fuera a “solucionar solito”.

“La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100kg. Y ese fue mi límite. No hace falta estar embarazada para pesar esto o para que te duela el cuerpo al moverte, para que te inflames. Hay mucha gente que no es madre y engorda. No todos los kilos son los del bebé. El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud”, escribió.