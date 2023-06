La búsqueda continúa, pero las esperanzas de encontrar a otras personas son escasas.

Según varios supervivientes, en el barco viajaban entre 400 y 750 refugiados.

“La mañana del 13 de junio recibí un mensaje de socorro a través de Twitter de un refugiado que decía que estaba en un barco en el que viajaban 750 personas.

A continuación nos envió una localización GPS y nos dijo que se habían puesto en contacto con las autoridades italianas, griegas y maltesas.

Por la tarde, nosotros mismos alertamos a las autoridades griegas, a la agencia Frontex y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”, explica un voluntario de la asociación Alarm Phone, que recibe las llamadas de socorro de los migrantes.

“Dejaron que se ahogaran”

Pocas horas después, el barco se hundió en una de las zonas más profundas del Mediterráneo, frente a la costa griega del Peloponeso.

Dimitris Choulis, abogado especializado en flujos migratorios, afirma que los guardacostas griegos tardaron deliberadamente en acudir al lugar de los hechos. “Dejaron que se ahogaran”, afirma, indignado.

Las autoridades de Atenas, por su parte, afirman haber desplegado rápidamente recursos para ayudar a la embarcación improvisada, cuyo motor ya no funcionaba.

Según ellas, fueron los migrantes quienes rechazaron inicialmente cualquier ayuda. “El barco estaba en aguas internacionales, donde no teníamos poder para obligarlo”, se defendió el portavoz del Ministerio griego de Migración.

Más de un centenar de supervivientes fueron trasladados al puerto de Kalamata, en el sur del Peloponeso, algunos de ellos en avanzado estado de hipotermia.

La mayoría estaban en estado de shock e intentaban averiguar si alguno de sus compañeros, sobre todo mujeres y niños, también se había salvado.

Entre 4.000 y 6.000 euros por travesía

Habían salido de Tobruk, en el este de Libia, cuatro días antes de la tragedia, sin agua ni comida.

Según las primeras conclusiones de la investigación, el barco levó anclas vacío en Egipto para luego poder “cargar” a los cientos de aspirantes al exilio, por una suma de entre 4.000 y 6.000 euros por persona. La mayoría eran sirios, egipcios y paquistaníes.

Algunos habían “reservado” su plaza a través de las redes sociales, ya que los traficantes les habían prometido un camarote en un gran barco.

Cuando embarcaron, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los supervivientes informaron de que al menos un centenar de mujeres y niños estaban encerrados en las bodegas.

“Es la mayor tragedia en el mar desde hace años”, afirma Dimitris Choulis, antes de añadir: “Debería haberse evitado”.

Desde Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, afirman haber sobrevolado el barco unas horas antes de que se hundiera, sin detectar la menor señal de socorro.

“¿Cómo se puede decir tal cosa cuando en las fotos aéreas se ve el barco, una vieja patera llena de gente, que ya se veía que no iba a llegar al final? “, reacciona, furioso, Iasonas Apostolopoulos, de la organización Mediterranea Saving Humans. Según él, “la gente le tiene miedo de los guardacostas, pero eso no exime a los guardacostas de su responsabilidad de salvarlos cuando están en peligro”.

Expertos en derecho marítimo afirmaron que tanto Frontex como las autoridades griegas deberían haber intervenido desde el momento en que el barco no era seguro, lo hubieran solicitado o no los pasajeros. “En tales condiciones, no se necesita consentimiento”, dijo Vittorio Alessandro, ex almirante de los guardacostas italianos. Un rescatador local, Constantinos Vlachonikolos, declaró a la radio griega: “Parecía un barco abandonado. No había chalecos salvavidas. Nunca había visto nada igual”.