Masashi Kishimoto autor de Naruto no pudo esconder su dolor tras la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z y una de las principales referencias japonesas en los años 80s y 90s.

Kishimoto dejó un texto donde señala que no puede evitar el dolor, que además consumir los mangas de Toriyama era algo normal de toda su vida y que ahora se encuentra consternado.

Acá las palabras:

Sinceramente, no sé el qué o cómo debería escribir sobre algo tan repentino. Por ahora, me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos hacia Toriyama sensei, algo que hubiese deseado que me preguntase algún día.

Crecí con Dr. Slump en los primeros años de colegio y con Dragon Ball en los finales, tener sus mangas conmigo ha sido algo natural para mi a lo largo de mi vida.

Incluso si tenía un mal día, ver Dragon Ball cada semana me hacía olvidar mis problemas. Un momento de alivio a un chico de pueblo que no tenía nada.

¡Porque Dragon Ball era realmente divertido!

Y no fue hasta que entré a la universidad cuando de un día para otro, Dragon Ball, que me había acompañado toda mi vida, acabó tras tantos años. Un sentimiento de pérdida que me dejó sin saber cómo seguir adelante.

Pero al mismo tiempo, me ayudó a comprender la grandeza del maestro que había creado Dragon Ball.

¡Yo también quiero hacer lo mismo!

Al seguir los pasos de mi maestro y aspirando a ser mangaka, aquel sentimiento de pérdida fue desapareciendo.

Porque hacer manga es divertido.

Fui capaz de volver a divertirme gracias a mi maestro.

Él siempre fue mi guía.

Lo admiraba.

Siento decir esto, pero quería demostrar mi agradecimientos por todo a mi maestro. Para mi, él fue el dios que me salvó y el dios del manga.

La primera vez que nos conocimos en persona estaba tan nervioso que no pude ni hablar.

Siento ahora un vacío más grande que el que sentí cuando finalizó Dragon Ball…

Sigo sin saber como gestionar todo lo que siento ahora mismo.

Ahora mismo no puedo ni siquiera leer Dragon Ball.

Siento que no he podido trasmitirle a mi maestro todo lo que me gustaría.

Gente de todo el mundo seguía esperando tu próximo trabajo.

Si aquel único deseo de Dragon Ball fuese real… perdón… Quizá sería algo egoísta, pero es triste, maestro.

Gracias Akira Toriyama por regalarnos todas tus maravillosas obras durante los últimos 45 años y gracias por tu arduo trabajo.

Estamos seguros de que tus familiares deben seguir profundamente dolidos por tu pérdida.

Por favor, cuídense.

Rezo para que el Sr. Akira Toriyama descanse en paz.