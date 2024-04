El congelamiento del salario básico desde el 2018 sería una de las razones por las que los médicos especialistas de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no desisten en su decisión de no cumplir horas extras a partir de este mes, explicó Maikel Vargas, vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME). . Esta situación mantiene en zozobra a los asegurados, pues no saben si deben gestionar o no citas pasadas las cuatro de la tarde.