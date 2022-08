Boca Juniors igualó sin goles ante Racing Club por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2022. Sin embargo, el hecho que se llevó todos los reflectores fue que el defensor de la selección peruana volvió al terreno de juego con el pómulo hinchado.

Este suceso fue destacado por el narrador Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, quien se vio sorprendido. “Ahí a Zambrano se le ve bien, cuando termina el primer tiempo. En el segundo tiempo, apareció ‘marcado’ el central de Boca”. Ante esto, la periodista Morena Beltrán indicó que “hubo un cruce con Benedetto, yéndose por la manga (al vestuario)”.

Confirmación de Ibarra, técnico de Boca Juniors

En ese sentido, el entrenador xeneize Hugo Ibarra se refirió a lo protagonizado por dos de sus jugadores en el Cilindro de Avellaneda y confirmó el cruce. “Hubo una discusión y nada más que eso, después te puedo hablar del partido. Lo voy a charlar, pero sé que hubo una discusión”, señaló a los medios de comunicación al finalizar el partido.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, Zambrano se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.

Zambrano fue calificado con bajo puntaje

El diario Olé fue muy duro al momento de puntuar el rendimiento del central peruano. “A pocos segundos del inicio, desvió un remate de Mena que pedía arco. Desordenado con sus compañeros de defensa. Alcaraz le ganó de arriba y no fue gol de milagro. Buen pelotazo largo a Romero en el área”. Además, tuvo varios cruces con diferentes jugadores de la Academia. Su calificación fue de 4 puntos.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la pelea?

Según dio a conocer TyC Sports, el actual director deportivo de Boca fue en horas de la madrugada al hotel donde concentraban los jugadores y bastante enojado enfatizó que “le faltaron el respeto al hincha”, además de afirmar que “están buscando que los insulten”. Esto no quedó ahí, pues el ídolo de Boca les resaltó que “ esto no es boxeo”, refiriéndose al deporte, y posteriormente concluyó: “Los domingos tienen que tener hermandad”.

Boca Juniors sanciona a Zambrano y Benedetto

Este martes 16 de agosto, Boca Juniors emitió un comunicado de prensa mediante el que informó la dura sanción que recibirán los futbolistas Carlos Zambrano y Dario Benedetto, quienes estuvieron involucrados en una pelea en los vestuarios.