Julio Iglesias lleva más de 50 años de trayectoria artística, durante la cual ha sido objeto de un sinfín especulaciones. Cansado de los rumores sobre su vida, el astro de la música española tiene pensado escribir una autobiografía donde contará toda la verdad.

“Tantas y tantas mentiras, tantas y tantas especulaciones sobre mi vida, y qué pocos aciertos. Efectivamente, hay anécdotas escritas, otras contadas por mí, pero la esencia de la verdad, no la han contado”, reveló el padre de Enrique Iglesias en su cuenta de Instagram.

“Esta es la historia que falta por contar, lo demás son anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente”, anticipó, y agregó: “En estos últimos años, han salido libros, y pequeñas historias que llegan a confundirme hasta a mí”.

El intérprete de Me olvidé de vivir explicó que intenta escribir cada día cosas de su vida, pero no siempre llega a lograrlo.

“También es cierto, que pensé en por qué no escribo mi vida yo. No sé si es por vergüenza o por miedo, pero debo hacerlo ya. Cuando escribí “Una leyenda”, era yo el pequeño protagonista, pensaba que no me quedaba mucho tiempo de vida. Con el paso del tiempo, entiendo más por qué escribí “La vida sigue igual.” Esta canción “Una leyenda”, está en ese grupo de canciones que las escribía para mí”, contó.