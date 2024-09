En una competencia reñida, mucha presión, adrenalina y determinación, Brisa Hennessy se convirtió en la cuarta mejor surfista del mundo.

Así concluye Brisa su participación en el Tour Mundial, pese al bajo oleaje, la surfista tica consiguió surfear olas muy buenas y quedar a 60 centésimas de la brasileña Tatiana Weston Webb.

Hennessy hizo un puntaje de 13.17 y Weston Webb de 13.77.

“Creo que la evolución es lo que hemos venido viendo en ella en los últimos años, no era una realidad, no era normal ver a Brisa en unos finales del Tour Mundial, si mantenerse adentro del Tour, lo cual ya era meditorio, pero un año cerrar cuarta lugar en los Juegos Olímpicos y cuarta lugar en el Tour Mundial es algo que no teníamos” señaló Carlos Brenes especialista en surf.

Un año de mucho crecimiento para la tica que culmina con un importante puesto en el cuarto lugar, es la mejor marca en su carrera dentro del Tour Mundial.

Brisa ahora tendrá cuatro meses de descanso y preparación de cara al próximo torneo que iniciará en enero de 2021.