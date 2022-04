El portero costarricense, Keylor Navas volvió a la titularidad en el Paris Sain Germain, tras superar una lesión. Sin embargo, al terminar el encuentro el futbolista de 35 años encendió las alarmas al reconocer que vive “una situación complicada” en el club debido a la rotación bajo los tres palos.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, dijo Keylor Navas en el micrófono de Canal+.

Minutos después, Mauricio Pochettino fue preguntado por esas palabras. “La temporada ha sido la que ha sido. La situación de los dos porteros ningún otro club del mundo la ha vivido con dos números uno de esta magnitud. Después, la convivencia y la competencia entre ellos fue muy bien”, explica el argentino.

La temporada que viene, según el propio entrenador, será distinta. “El futuro seguramente se escribirá en diferentes circunstancias y seguro que cada uno de ellos aspira a jugar más. Lógicamente, habrá una gestión diferente. Como personal, también tuvimos una nueva experiencia en adaptación y toma de decisiones. Para nosotros, también debemos usarla y aprovecharla”, sentenció.

El costarricense ha disputado 23 de los 45 partidos de su equipo; es decir, la mitad. Sin embargo, el hecho de no disputar ninguno de los dos encuentros de Champions ante el Real Madrid no le sentó bien.

Redacción

Repretel.com