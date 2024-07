El jugador del Club Sport Cartaginés, Jeikel Venegas, habló por medio de un video compartido en sus redes, sobre la polémica que lo acompañó durante esta semana.

A través de Instagram Venegas indicó que reconoce habe cometido un error:” Como ser humano cometí un error y cómo ser humano también me enfrento hoy ante ustedes y me hago responsable ante la situación.

Luego de la polémica que rodea al jugador por la publicación de un video íntimo. https://t.co/7Znyvx87Af — Deportes Repretel (@deporterepretel) July 24, 2024

Hoy comparto mi posición sobre la situación que se presentó en los últimos días, expresándome con el mayor respeto y responsabilidad, pero siempre hablando desde el corazón.

Agradezco a las personas que me han apoyado, y pido empatía a las personas que han puesto comentarios sin conocer verdaderamente la sucedido.

Cómo aclaré en el video, este fue publicado hace 2 años aproximadamente y me falló una persona que estuvo en mi vida en ese tiempo. Me disculpo con la institución y con ustedes, mi intención no fue dañar la imagen del Cartaginés y tampoco exponerme de esa manera.

Esto es una enseñanza para todos, exponer la vida privada de una persona no es correcto y se que todos podemos recapacitar sobre esta situación.

Pondré mi energía y enfoque en mi familia, mi hijo y las personas que amo, también en mejorar como persona y como jugador para seguir creciendo y continuar trabajando para darle alegrías a nuestra afición” expresó.

El Club indicó que son respetuosos de la integridad del jugador y que también respetan los valores del Cartaginés.