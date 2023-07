Contenido de RFI

En Argelia, violentos incendios asolan el norte y el este del país, cobrándose al menos 34 vidas desde el 23 de julio. La capital, mientras tanto, funciona a paso de tortuga. Los habitantes de Argel describen su vida cotidiana como extremadamente difícil debido a la ola de calor.

Con el corresponsal de RFI en Argel, Fayçal Métaoui, y la AFP

Una ola de calor excepcional azota Argelia desde hace semanas, con temperaturas abrasadoras que a veces han superado los 49 grados. Violentos incendios arrasan desde el domingo el noreste del país, avivados por la sequía y los fuertes vientos. Según las últimas cifras publicadas por las autoridades, 34 personas han muerto y varias han resultado heridas.

El norte y el este de Argelia suele sufrir importantes incendios en verano, un fenómeno que se empeora de año en año debido al cambio climático, que acarrea sequías y olas de calor. En agosto de 2022, 37 personas murieron en la región de El Taref, mientras el verano más mortal en décadas fue el de 2021, con más de 90 muertos.

“Siento que me va a estallar la cabeza”

En Argel, la ciudad se ralentiza y sus habitantes intentan adaptarse a una situación nunca vista. La ola de calor continúa incluso durante la noche. Yassine, un youtuber conocido por sus viajes, lo comprobó por las malas: “A 48 grados, te puedes imaginar que la corriente de aire que me llega es caliente, ¡casi quema! La corriente de aire es tan caliente que quema los ojos. Realmente no hay nadie ahí fuera”, dice.

Salim, un joven empresario, ha cambiado su horario de trabajo: “Sufro con el calor. Me cansa en el trabajo. No puedo dormir. Bebo mucha agua y evito salir durante el día, salvo para ir a mi lugar de trabajo. Pero en los últimos días he reducido mis horas de trabajo debido a la ola de calor. La temperatura se ha acercado a los 50 grados. Tengo que pensar en mi integridad física”, cuenta.

En un minimercado del centro de Argel, Karima y Fella compran botellas de agua. Han salido de casa para acudir a citas médicas. “Salimos porque teníamos que hacerlo. Tenía que ver a mi médico con el que tenía cita, si no, no saldría. Ya siento que me va a estallar la cabeza”, expresa una. “Tuve que llevar a mi nuera al hospital. Sufro hipertensión, diabetes y cardiopatías. No tengo motivos para salir”, añade la otra.

Aire acondicionado

En el mercado de El Hamiz, al este de la capital, la demanda de aparatos de aire acondicionado se ha disparado, al igual que los precios. “Los precios empiezan en 50.000 dinares [unos 335 euros]. Hay una gran demanda de estos productos debido a las altas temperaturas. Hay aparatos de aire acondicionado en cantidades suficientes para todos los precios y todos los bolsillos. Cada uno compra según sus posibilidades”, indica un vendedor.

Según el servicio meteorológico, las temperaturas no volverán a sus valores estacionales hasta principios de agosto.