Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Alajuelense sacó un punto del Estadio Chorotega y no pudo anotar, situación que el técnico Andrés Carevic explicó sobre las situaciones de juego que no les permitió realizar su fútbol habitual.

“Es importante sumar, es complicado el horario, el campo de juego también es muy difícil desarrollar el fútbol, no es una excusa, hay que adaptarse, el rival tiene su merito de en su casa poner el ritmo que pone”.<

El técnico manudo aseguró que su equipo no pudo arriesgar el balón como lo hacen habitualmente.

“Queríamos ganar pero fue un partido parejo y fue justo el resultado”.

“Nos costó a todos, no solo a nuestros jugadores también a los de Guanacaste, yo lo que digo es que el campo de juego no estaba en buenas condiciones para desarrollar fútbol, tampoco podemos estar arriesgando el balón, a veces no pudimos desarrollar lo que queríamos”.

“El campo de juego no nos permitió arriesgar el balón como en campos con mejores estados como lo podemos hacer, pero tengo que felicitar a los jugadores por jugar en este clima y ante este rival”.

¿Cómo ve Carevic sacar puntos del Chorotega esta temporada para los demás equipos?

“Yo digo que va a ser difícil los equipos que van a venir a jugar acá, quizás si juegan más tarde se hace más fluido para los equipos”.

Al final el técnico habló de la adaptación de los fichajes y como manejan los minutos de los jugadores sub 20.

“Tratamos que el jugador tenga lo mejor, después está la exigencia, esa es nuestra responsabilidad, trabajar fuerte y dar siempre el 100 por 100”.

“Los chicos que suman minutos, están trabajando con nosotros, pueden jugar en la sub 20 o sub 17 y siempre estamos en comunicación para pedir jugadores, yo no regalo minutos, hay que completarlos pero tienen que ganarse un puesto”.

“Viene una semana donde jugamos domingo y jugamos viernes, descansar, recuperarnos y preparar el partido ante Sporting que es el partido siguiente”.

“Jugamos viernes, una cuestión de que Saprissa cambió el partido para ese día, ellos tienen toda la autoridad para hacerlo y nos tocará jugar viernes”.