Albert Rudé salió a hablar sobre la victoria ante Saprissa y la clasificación al final ante Cartaginés, donde destacó el talento y la entrega de su equipo.

“El factor que decantó la balanza fue nuestra afición, sabíamos que nos empujarían hasta el final, la afición nos ha dado esa fuerza que necesitábamos en algunos minutos, agradecimientos totales a la afición”.

Rudé confesó que los partidos de la semifinal tenían dos planteamientos diferentes.

“Teníamos un planteamiento para el partido de ida y otro para el de vuelta y ha salido positivo, esto es todo de los jugadores”.

Albert Rudé quiso quitarse de encima el protagonismo de poder vencer por primera vez al Saprissa.

“Soy una persona muy tranquila y nunca me enfoco en mi, me enfoco en mi equipo y yo sabía que ellos necesitaban esto, han habido algunos clásicos donde merecíamos más y por dicha hoy se nos dio”.

Destacó que la cercanía por la 31 la ve más real teniendo la oportunidad de definir el título en una serie sin gran final.

“Estamos cerca esta vez si conseguir la 31, sabemos que estamos a 2 partidos, queremos no utilizar la final, hemos conseguido esa oportunidad ganando hoy”.

La Liga ya trabaja en la recuperación de sus jugadores desde el camerino.

“Físicamente quedaron molidos, tenemos muchas herramientas de recuperación y hemos empezado desde ya, en el camerino se están recuperando”.

Rudé no le baja el piso al Cartaginés y destacó la mejora que mostró en la semifinal ante Herediano.

“El Cartaginés me ha parecido un equipazo y en estas semifinales han conseguido un equilibrio y estamos desde ya preparándolo para hacer lo que queremos que es salir campeón”.

Los cambios en Alajuelense se dieron hasta que los jugadores le dijeran al cuerpo técnico que ya no daban más.

“Siempre hay luces y sombras y más en 120 minutos, sabíamos que teníamos que posesionarnos muy bien, al final nos hemos tardado bastante en hacer los cambios y fue porque los jugadores estaban rindiendo muy bien y hasta que nos dijeran ya no puedo más”.

¿Ve como un equipo de menos peso al Cartaginés? Así respondió el español.

“No creo que Alajuelense sea mejor equipo que Cartaginés, pienso que Alajuelense tiene armas para ganarle a Cartaginés”.

Por último destacó la importancia de Celso Borges y la de Bryan Ruíz.

“Esto no es casualidad, Celso es un jugadorazo, es impresionante, yo estoy contento de entrenar un jugador así diariamente y muchos de los que entreno día a día, estoy orgulloso de estar aquí”.

“Yo me apoyo mucho en la experiencia de los jugadores, tengo jugadores que han jugado finales, en Europa, muchas veces los entrenadores no encontramos la solución y a veces nos la dan los jugadores, yo en Bryan me apoyo muchísimo”.