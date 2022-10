Aislinn Derbez reveló en redes que su vida dio un giro de 180 grados tras la llegada de su hija Kailani, fruto de su relación con Mauricio Ochmann hace 4 años.

Por lo tanto, el mero recuerdo de ese suceso y de aquel día donde necesitó 36 horas de labor de parto para traerla al mundo, es algo que aún tiene a flor de piel.

Esto fue lo que llevó a la hija de Eugenio Derbez a mostrar en su cuenta de instagram algunas imágenes inéditas del día de su parto.

Con mucha intimidad para compartir con sus fans y la seguridad de que es uno de los momentos más importantes de su vida, fue que Aislinn Derbez reveló estos momentos con su pequeña bebé.

Además de añadir una reflexión en torno a lo difícil que fue y lo complejo que es para ella ser madre.

Con profunda emoción y el compromiso constante de ser una buena mamá, Aislinn mostró su lado más sensible y trajo el recuerdo de aquel 25 de febrero de 2018, día en que su pequeña Kailani llegó al mundo.

Creo que todas tenemos historias inesperadas que no nos atrevemos a hablar abiertamente sobre nuestros partos y maternidad”

Lo último que hubiera pensado es que estaría 36hrs en labor de parto, en mi caso las contracciones no tenían descanso.

La reflexión de Aislinn fue aún más sincera y aceptó que es importante estar sana emocional y mentalmente para ser una mejor versión para su hija.

“Para mí no hay nada más importante en este mundo que ser el mejor ejemplo que mi hija pueda tener, por eso desde entonces mi salud mental se convirtió en mi principal prioridad y a la vez fue lo que más trabajo me costó ese primer año? no dormir más de 3hrs seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas, pueden llegar a sentirse insoportable”