El agente señaló que la cultura del jugador jamaiquino no es comprendida en el fútbol costarricense.

Andrés Soto/Estefan Monge

Javon East sigue sin aparecer en la cancha con Saprissa luego del altercado con la Fuerza Pública, el delantero dio su versión al agente de lo que sucedió y es diferente a la señalada por los oficiales.

“Para mí, no estando ahí es muy difícil dar una opinión, pero la versión que comentó es muy parecida a una versión que salió, incluso aparentemente la misma palabra que él escuchó y por cómo fueron las cosas, que él estaba en frente y que no fue a empujar, pero obviamente yo no estaba ahí, pero tengo que decir también que lastimosamente tengo poca confianza en la Fuerza Pública” aseguró Simone Ghirlanda, agente de Javon.

El agente del delantero también habló de los posibles problemas con el idioma que presenta el jamaiquino.

“Hay problemas de lenguaje, no creo que él no hable nada de español, pero tampoco entender todos los particulares de un idioma. La cultura en Jamaica es muy diferente, ellos por lo general son muy privados, que no tienden a comunicar mucho entonces eso puede hacer creer que haya problemas de comunicación”.

Ghirlanda también ahondó en el tema cultural que puede estar envolviendo a los futbolistas jamaiquinos en el fútbol nacional y nombró como ejemplo lo sucedido con Maalique Foster y Craig Foster.

“Maalique Foster estuvo así en algunos momentos en Costa Rica, no tuvo los mismos problemas, pero también estuvo Craig Foster en Pérez Zeledón vivió una situación que por momentos fue separado del equipo, los jugadores jamaiquinos probablemente hay que saberlos conocer, ellos también tienen que hacer el esfuerzo, Javon no es que tenga mala fe en lo que hace, pero su cultura es un poco diferente“.

Ante las críticas que recibe su futbolista sobre que pasa más en las portadas que en la cancha, Ghirlanda señaló que el jugador no puede pasar de ser víctima a culpable.

“Con lo de la salida del entrenador, Javon es parte de esto, pero no puede pasar a ser de victima a ser culpable, lo de la policía no sé, pero tengo poca confianza de la Fuerza Pública y en la palabra de ellos porque se aprovechan muchas veces, ahora (Javon) con el técnico que está, está trabajando bien y tampoco tiene ningún problema con ningún compañero, más bien lo salieron a respaldar”.

Javon East ha tenido bastantes críticas desde el lado futbolístico y su agente asegura que su trayectoria en Costa Rica respalda a Javon como un buen jugador.

“Fue una figura importante en el torneo ganado, jugó buena parte del torneo bien, este torneo prácticamente no ha jugado, no puedo decir cómo es el torneo de Javon cuando casi no ha jugado”.

“Si nos vamos a medir por uno, dos o hasta cinco goles fallados te aseguro que el fútbol no funciona así, pero explicárselo a muchos aficionados es complicado”.

¿Hay ofertas para fichar al jamaiquino?

“Este torneo jugando poco obviamente no, pero el torneo pasado si, pero también decimos a nivel nacional es un jugador que otros clubes siempre preguntan, él tiene 28 años no es una edad muy favorable para que salte a Europa o MLS, la historia de él en Costa Rica lo define más porque por ahí está bastante regular”.