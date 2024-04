Haber sobrevivido a cuatro infartos y dos cirugías, una a corazón abierto, para Don Rodolfo (85) pareciera ser un recordatorio que la vida hay que disfrutarla conscientemente a cada segundo, sabiendo que cada día tiene su propio afán. Las 14 carreras en las que lleva participando no solo lo presentan como un amante de la vida, un luchador, sino también como el concepto andado de entender la vida no como recorrido donde la meta no termina aquí.