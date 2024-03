No se sintió amenazada. La anciana que pasó 11 horas secuestrada en su propia casa por un desquiciado hombre que intentaba escapar de la Policía, aseguró que a pesar del peligro el sujeto no intentó hacerle daño, todo lo contrario, le pidió que se tranquilece.

“No me gritó, no me amenazó, ni nada. Me dijo que solo quería esconderse, que lo estaban persiguiendo (…) que si lo sacaban sería muerto”, refirió la adulta mayor a Noticias Repretel. En tanto se supo que el hombre permanecerá en prisión por tres meses de forma preliminar.