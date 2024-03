Hay historias surrealistas, la guerra también tiene espacios donde lo cotidiano tiene un espacio para crear una oportunidad, y así fue como Ester Cunio, de 90 años se salvó luego de que intentaran secuestrarla en una zona agrícola de Israel.

El grupo armado de Hamás ingresó a su hogar, Cunio con mucho valor les señaló que no hablaba su idioma, el secuestrador solo entendió Argentina, de ahí la abuela decidió decir que era de la tierra de Messi y todo cambió para su suerte.

“Ni me hables porque tu idioma no lo se y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo argentino, castellano. Él me dice: ‘¿Qué es argentino?’. Yo le digo: ‘¿Te gusta el fútbol?’. Me dijo que sí. Yo soy de donde es Messi. ‘¿MESSI? A mi me gusta Messi, me respondió. Me agarró del brazo, me dio la escopeta a mí y nos sacaron una foto. Y se fueron”.

La abuela tuvo la suerte de que su secuestrador era fan de Messi y decidió no llevársela como rehén, ahora Cunio dejó un mensaje para la Messi.

“Ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora pediría por mis nietos. Que trate de sacarlos. Se llaman David y Ariel”.