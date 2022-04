El joven Simon Leviev, quien se hizo conocido gracias al documental El estafador de Tinder, podría ir a la cárcel en España. Los motivos serían que en 2019 fue detenido por las autoridades del país ibérico al conducir su auto a una playa en donde presentó una identificación falsa.

Shimon Hayut, nombre real del israelí, tendría una orden de aprehensión de acuerdo a lo publicado por The Times. Con esto se sumaría un nuevo problema legal a su historial.

Las autoridades no han especificado si la orden de arresto es mundial. Por tanto, podría ser detenido fuera de las fronteras para ser extraditado. La última vez que se le vio fue el pasado mes de marzo en Tel Aviv (Israel).

¿Quién es Simon Leviev?

Simón Leviev fue detenido en 2019 en Grecia, acusado de fraude, robo y falsificación a 3 mujeres mediante la aplicación de citas Tinder. En 2015 también estuvo encarcelado en Finlandia por defraudar a mujeres, aunque ninguna de ellas da su testimonio en el documental y por lo tanto es otra causa pendiente.

Leviev tiene un amplio historial de estafas, pero por el momento está libre. (Foto: Getty).

Hace exactamente dos meses Simon concedió su primera entrevista en el programa Inside Edition En este espacio que se emite de lunes a viernes se pronunció sobre el documental asegurando que “en realidad es una película completamente inventada”.

“No soy un fraude ni un falso, la gente no me conoce, así que no me puede juzgar”, declaró.