El Municipal de Pérez Zeledón tuvo problemas para armar la plantilla de cara al torneo que acaba de empezar, así lo reveló el técnico Luis Marín, quien detalló que 15 jugadores nacionales no quisieron ir al Valle del General.

“Nos ha costado armar la planilla, buscamos cerca de 15 jugadores y no los hemos podido contratar y no es por falta de esfuerzo de la junta directiva, no sé si será por la distancia u otro factor”

Sin embargo el buen ojo para los extranjeros no se pierde en los Guerreros del Sur y hoy el fichaje colombiano Christian Zúñiga anotó en el debut del equipo.

“Es un jugador que nosotros lo venimos siguiendo, es un jugador que fue goleador en el Tauro de Panamá, anduvo por Perú y jugó en Colombia, tiene características muy interesantes, ya hoy hizo un gol y esperamos que nos den los réditos que dan los extranjeros en este equipo”.

Lucas Meza, Junior Delgado, Christian Zúñiga, Marcos José Giménez y Aarón Fallas fueron los fichajes para esta temporada en el Pérez Zeledón, el equipo mantiene una base del torneo anterior como mayoría.

“Pienso que no vamos a poner excusas, es nuestra realidad, confío en los muchachos jóvenes, esperamos en Dios que podamos llegar alto, todos tienen potencial, tienen cosas buenas”.