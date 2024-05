Lo sucedido en el estadio Alejandro Morera Soto dejó preocupado al técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada y avisó al arbitraje.

El técnico morado siente que el arbitraje del miércoles pasado influyó negativamente contra su equipo y pide equidad para esta vuelta.

“Pedimos equidad, yo no creo que queramos que se repita lo que sucedió en el Morera Soto con el arbitraje, solo pedimos que sea un buen arbitraje y que haya equidad”.

Vladimir Quesada calificó el arbitraje del miércoles como una barbaridad y aseveró que espera que el domingo sea un partido justo.

“Lo que sucedió este miércoles en el Morera Soto fue una barbaridad, los árbitros son seres humanos y también se equivocan y mucho como todos nosotros, nuevamente vuelvo a repetir, es solo equidad, no equidad solo para nosotros, sino también para el equipo contrario, que haya justicia”.

Ante la consulta sobre que opinaba de Keylor Herrera y Marianela Araya como arbitro central y cuarta arbitra, no entró en opiniones conflictivas.

“No opino nada, lo único que deseo es que haya equidad, yo no me estoy refiriendo como se refirió alguno de sus colegas (periodistas) a que suceda algo parecido a lo que sucedió en el Morera Soto, no no, que se haga justicia para ambos cuadros y de ninguno de los dos tengo que decir nada, desearles los mejores éxitos y que puedan hacer un gran trabajo”.

Sobre los expulsados también señaló que aún desconoce que tanto le puede afectar, solo cuando pase el encuentro el domingo lo podrá determinar.

“No sabemos si los muchachos expulsados nos va a afectar antes del partido, lo que hablemos antes son puras especulaciones, le puedo decir que Alvarado vino a entrenar, su rodilla estaba poco o nada inflamada”.