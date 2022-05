El Presidente, Rodrigo Chaves informó que las pruebas FARO serán eliminadas, el anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en su gira por San Carlos.

“La decisión está tomada y anunciada, no va haber más pruebas FARO, así de fácil, no significa que no vayamos a evaluar el aprendizaje de los estudiantes”, dijo Chaves.

El mandatario dejó claro que, de la misma manera que prometió que iba a romper el convenio con Cuba también dijo que las pruebas FARO no son lo que necesita el país.

“No es que lo hemos pensado, ya tomamos la decisión, trabajando, decidiendo, progresando, esa es la motivación de este Gobierno”, explicó el presidente.

Dayhan Céspedes

dcespedes@repretel.com