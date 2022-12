Desde el presidente de la República, pasando por la farándula y hasta el fútbol de la región: esas fueron las principales búsquedas de los ticos en Google.

La plataforma Google Trends sacó a la luz los resultados anuales del 2022 de las principales búsquedas por país.

En Costa Rica destaca, en el apartado de personas, que las personas más buscadas fueron Rodrigo Chaves, Shakira, Johnny Depp, Amber Heard y Keyla Sánchez.

En cuanto a las tendencias, el fútbol fue la principal búsqueda de los costarricenses.

Las eliminatorias de CONCACAF, el Mundial Femenino Sub-20, Dahmer (serie basada en un asesino estadounidense), Costa Rica vs Nueva Zelanda y Ucrania fueron las principales tendencias de 2022.

En cuanto a la música, Shakira fue la cantante más buscada por los costarricenses, seguido de Coldplay, Daddy Yankee, Cazzu y J Balvin.

Google también mostró las principales búsquedas del cine y televisión, donde se destaca a Dahmer en primer lugar, seguido de Euphoria, Doctor Strange, Doctor Milagro y Café con Aroma de Mujer.

En el apartado de In Memorian, dedicado a fallecidos, las principales búsquedas fueron a: La Reina Isabel II, Diego Verdaguer, Taylor Hawkins, Roy Solano y Anne Heche.

Por último, los deportes tuvieron como principales búsquedas a las eliminatorias de CONCACAF, la Copa Mundial Femenina Sub-20, Costa Rica vs Nueva Zelanda, Perú vs Australia y Cartago vs Liga Deportiva Alajuelense.

Puede revisar más a profundidad la fuente de estos resultados en el siguiente link: El año de Google en búsquedas – Google Trends