Los vecinos de San Carlos tendrán un lugar apto para hacer la prueba práctica de manejo, eso sí aún no hay una fecha definida, porque falta la contratación de un evaluador.

La pista ya está lista con todos los implementos como la que hay en San José, con un circuito igual y la capacidad de albergar a vehículos y motocicletas. Esto es parte proceso de evaluación llamado PLEMA, que fue implementado en las principales sedes, siendo la de Cartago la que más avance ha tenido.

En Pérez Zeledón no hay un proyecto para construir una pista y hacer las pruebas prácticas, porque la infraestructura no es apta y se necesita mucho dinero. En este momento se requiere de 40 evaluadores, pero no hay plazas.

“El problema aquí es simplemente de recurso humano, ya con esta implementación del PLEMA el sistema está más fluido, pero nos hacen falta plazas“, dijo Cindy Coto, directora de Educación Vial.

El cambio de circuito ha venido a agilizar las listas para hacer las pruebas prácticas, sin embargo hay profesores que dan las clases de manejo que aseguran que tienen sus beneficios, pero también su dificultad, por lo que los usuarios deben ver muy bien y revisar cada detalle de la prueba.