Luego de varias horas de espera, finalmente James Rodríguez fue oficializado como nuevo jugador de Olympiacos. En la previa al partido frente a Friburgo, por la segunda fecha del Grupo G de la Europa League, fue anunciado en las redes sociales como nuevo refuerzo.

El colombiano, que resolvió su salida de Al Rayyan y superó los estudios médicos a los que fue sometido durante el miércoles, ya tuvo su bienvenida en la institución y se hizo presente en el estadio Georgios Karaiskakis para ver en acción a sus nuevos compañeros.

Después de un año en la Qatar Stars League, su camino en el país donde se desarrollará el próximo Mundial se terminó. Ahora estará de regreso en Europa, donde ya pasó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich y Everton, por lo que será su sexta experiencia.

El club eligió darle la bienvenida en su cuenta oficial de Twitter, luego de haber dado a conocer una publicación con la camiseta 10 y la palabra “Cargando…”. Sin embargo, antes del inicio del juego con Friburgo, publicó: “¡Ya está aquí! ¡Bienvenido James Rodríguez al Olympiacos!”.

Será la primera vez que dispute la Super League de Grecia, y allí se reencontrará con Marcelo, que fue presentado la semana anterior ante una multitud, con quien también compartió su estadía en el Merengue. Se incorpora a préstamo hasta el final de la temporada.

El futbolista de 31 años solo disputó dos partidos este año, debido a que no participó del comienzo de la campaña. De hecho, su último encuentro de manera oficial fue el 5 de marzo frente a Al-Wakrah SC por los cuartos de final de la Amir Cup en la que fueron eliminados.

En su etapa en Al Rayyan, James jugó un total de 15 compromisos, en los que anotó cinco goles y aportó siete asistencias. Pronto se pondrá a disposición del entrenador español Georgios Karaiskakis para empezar a trabajar junto al plantel profesional de Olympiacos.

El ex Banfield no podría disputar la fase de grupos de la Europa League junto al resto del equipo, debido a que no fue inscripto a tiempo por lo que deberá esperar que consigan el primer puesto y obtengan la clasificación a los octavos de final de la competencia.

Foto: Getty Images