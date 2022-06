El Mundial de Qatar está marcado por las normas que marcan las autoridades árabes. Ahora, tras condenar la homosexualidad en ese país, esta vez anunciaron que penarán con hasta 7 años de cárcel el sexo fuera del matrimonio. Según informó el periódico Daily Star, el gobierno qatarí dijo que: “es conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”, en el marco de la Copa del Mundo.

“El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer”, dijo la policía al medio. Además, agregó que “definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión (…) Los funcionarios de la FIFA advierten que no se harán excepciones”.

Cabe mencionar que tanto la homosexualidad como el sexo fuera del matrimonio son ilegales en la nación. La ley de Qatar contempla que solo las parejas heterosexuales que se encuentren casadas pueden consumar en los hoteles y moteles de su país. Aquellos que no se encuentren casados, aunque tengan varios años de noviazgo, serán arrestados siempre y cuando sean descubiertos.

Aún así, la FIFA convocó a todos al torneo. Sin embargo, varios usuarios denunciaron que no los dejaron hacer reservaciones en hoteles. “La cultura de la bebida y la fiesta después de los juegos, que es la norma en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida. Con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que este podría ser un torneo muy malo para los aficionados”, destacaron.

Otras imposiciones

Qatar es un país con serias políticas de restricciones y normas. Por ejemplo, los asistentes siempre deberán tener cubiertos los hombros y estar tapados hasta las rodillas en lugares públicos. Consumir bebidas alcohólicas y estar en estado de ebriedad al aire libre, o conducir bajo los efectos del alcohol, lleva multas y hasta cárcel. Además los gestos de afecto o de intimidad entre dos personas que no estén casadas, sin importar la orientación sexual, está considerado como delito. Los turistas tampoco podrán llevar al país pornografía.