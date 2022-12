Una mujer es tendencia en las redes sociales por su peculiar forma de relacionarse con su novio.

La mujer contó en una entrevista al canal @icefire_oficial su “lucha” para que no le “roben” a su novio.

Con frases como “las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo” y “tallado por los dioses“.

La mujer afirma que su hombre la tiene cautivada por sus ojos, su barba y sus labios y que “las mujeres, al verlo, se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar porque él es muy, muy guapo“.

Ante esto, la mujer aseguró que lo dejaba en la casa para que no se lo robaran.

El hombre también dio declaraciones, diciendo que:

“Es algo que siempre me ha dicho, que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que me visiten mis amistades que tenía cercanas“.