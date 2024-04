Mike Tyson volvió a calentar el ambiente en la previa a su pelea con el Youtuber Jake Paul, que será el 20 de julio. El ex campeón mundial de pesos pesados anticipó detalles del combate y dejó una fuerte revelación sobre las características que tendrá la velada en la que enfrentará alinfluencer, 31 años menor, que incursionó con suceso arriba del cuadrilátero.

La cita pugilística será en el estadio AT&T de Arlington, Texas, hogar del equipo de la NFL, los Dallas Cowboys. Si bien los Los organizadores esperaban que la pelea fuera regulada como una pelea profesional bajo los auspicios de la Comisión de Boxeo de Texas, no será así.

Iron Mike confesó que este no será el caso, aunque el ícono del boxeo insistió en que se disputaría bajo las reglas de “pelea real”. El dos veces campeón mundial de los pesos pesados dio detalles al respecto: “Esto se llama exhibición, pero si buscas exhibición, no verás ninguna de las leyes bajo las cuales luchamos. Esto será una pelea real”, le dijo a Fox News.

“Esto es una pelea. No creo que él sea más rápido que yo”, se mofó de su futuro rival, que también es influencer.

“Ese no es el tipo con el que estoy peleando. Este es un tipo que va a intentar lastimarme, algo a lo que estoy acostumbrado, y estará muy equivocado”, avisó Tyson, que cuando suba al ring otra vez tendrá 58 años. No obstante ello, en algunos videos que subió entrenando se lo vio en excelente estado físico y velocidad al veterano neoyorquino que en su carrera profesional tuvo un global de 56 peleas, 44 de ellas por KO, 6 por decisión arbitral y 6 derrotas.

Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿De qué estás hablando? No se podía llenar la arena. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con nadie más? Todo el mundo quiere pelear con él -por Jake Paul-, pero si peleara contra boxeadores, las únicas personas que lo verían serían las personas a las que les gusta”, aseguró Tyson en una entrevista con Reuters.

“Te voy a arrancar la oreja, Mikey”, le respondió Paul en alusión al oscuro episodio del mordisco a Evander Holyfield en 1997. El Youtuber incursionó en el pugilismo desde 2018 y suma cuatro victorias. La primera fue una exhibición ante su colega Deji, por KO técnico. A nivel profesional se impuso frente a otro Youtuber, AnEsonGib (TKO), en 2019. Luego, en 2020, venció al ex basquetbolista, Nate Robinson, por KO en el primer asalto. Al año siguiente repitió también por la vía rápida ante el luchador de artes marciales mixtas, Ben Askren.

En tanto que Tyson prometió darle una lección a la ex estrella de Disney, pero admite que no hay rencor entre ellos. “Lo haré, pero ¿no me gusta? No le guardo rencor, no desde esta perspectiva”, agregó.

Desde que Iron Mike regresó al cuadrilátero en noviembre de 2020 en una pelea exhibición con Roy Jones Jr, varios intentaron retarlo y no solo por tratarse de una leyenda del deporte, sino por los millones que mueve su personaje en Estados Unidos. La pelea contra Jake Paul se transmitirá en Netflix de forma gratuita para todos los suscriptores existentes de la plataforma de streaming.