El piloto británico se unió a la superestrella del tenis Serena Williams para invertir £10 millones en la oferta de Sir Martin Broughton y así comprar el club londinense. La noticia ha sorprendido a muchos porque el piloto de Mercedes es un conocido fanático del Arsenal.

Y el campeón mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, no pudo evitar burlarse del piloto de 37 años antes del Gran Premio de Emilia Romagna de este fin de semana.

“Soy fanático del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, ​​me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje” dijo el corredor, y agregó: “Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no?”

Hamilton tiene las iniciales del club del Arsenal tatuadas en su dedo anular izquierdo y ha hablado de su amor por el equipo del norte de Londres en el pasado. Incluso reveló que tiene la esperanza de que el Arsenal regrese a los días de gloria con Mikel Arteta.

“Creo que tenemos un equipo fuerte, tengo muchas esperanzas de que tengan algunos buenos éxitos. He estado viendo jugar al Arsenal durante mucho tiempo, estando con ellos en los altibajos. Si no puedo seguir el ritmo del juego, mi mejor amigo me llamará todos los días para darme todas las actualizaciones”, dijo.