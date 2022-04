En la madrugada del 9 de abril, Debanhi Escobar Bazaldúa despareció tras salir de una fiesta a la que asistió con dos amigas. Tras de 13 días de intensa búsqueda, las autoridades de Nuevo León, estado de México, encontraron el cadáver de la joven de 18 años en una cisterna del Motel Nueva Castilla. Conoce acá las últimas noticias de este caso que ha conmocionado México y otros países.

El cuerpo de la también estudiante de Criminología pudo ser identificado por la ropa que llevaba antes de desaparecer en Escobedo, en el estado norteño de Nuevo León. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal estatal de Justicia, indicó que la causa del deceso fue una contusión profunda de cráneo.

Claves sobre la desaparición de Debanhi Escobar

El último paradero registrado en su teléfono celular la ubicó entre el motel Nueva Castilla y una empresa de transportes en el kilómetro 15,5 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Con respecto a los videos de esta última compañía, la familia dijo que se ven mal y que hay algunos momentos sin imágenes. Hasta el momento, la Fiscalía ha interrogado a 70 personas.

Existe una fotografía que tomó el taxista que la recogió de la fiesta. En ella, Debanhi viste un top blanco, una falta marrón larga, zapatillas tipo Converse y el cubrebocas. Además, aparece sola. Y pese a que los medios locales han mencionado que la imagen fue para demostrar que la muchacha se bajó por voluntad propia, la familia ha comunicado que hay videos en manos de la Fiscalía donde se ve al conductor alargar el brazo para tocar los pechos de la joven.

Por su parte, la Fiscalía de Nuevo Léon ha interrogado al chofer y ha dicho que “ha colaborado mucho”. “No hay nada, absolutamente nada, en los análisis”, acotó. Afirmó también que el hombre está en libertad porque ha inspeccionado el vehículo y no ha encontrado prueba alguna. Sin embargo, se desconoce a qué plataforma de transporte privado estaba adscrito el taxi, solo se sabe que fue a recoger a la Debanhi por intermedio de las amigas.

El Motel Nueva Castilla, donde se encontró el cadáver, está cercado por una pared amarilla. Tanto el edificio como sus alrededores han sido revisados por los agentes hasta en cuatro ocasiones, pero recién en la quinta inspección apareció el cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna a ras de suelo.

en una cisterna a ras de suelo. La autopsia está prevista para este sábado 23, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ha comprometido a acompañar a la familia a los servicios forenses para tratar de agilizar el trámite y poder, finalmente, enterrar a la joven lo más pronto posible.

Padre de Debanhi protesta contra el desempeño de las autoridades

“Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo Mario Escobar luego de que reconoció las prendas usadas por su hija el día de su desaparición, el 9 de abril.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, agregó.

México protesta por la muerte de Debanhi Escobar

Los colectivos se reunieron en varias ciudades de México para alzar la voz y reclamar por el crimen de la joven estudiante de Criminología. Asimismo, criticaron la versión de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. La primera parada de la marcha fue en la capilla donde la familia se encuentra velando a Debanhi.

Mafian Tv entró antes donde encontraron a Debanhi Escobar

Mafian Tv, Fabián Pasos, es un youtuber y periodista mexicano que ha estado siguiendo y difundiendo, mediante su canal, el caso de Debanhi Escobar desde que fue reportada como desaparecida. Por eso, Pasos comentó en un video que tuvo la posibilidad de entrar al motel Nueva Castilla, donde lo dejaron recorrer por completo el lugar.

Así, el youtuber expresó que le pareció extraño que después de 13 días la hayan encontrado, ya que por más que se quisiera esconder un cuerpo, el olor a putrefacción sería evidente. Además, resaltó que dos días antes de encontrarla estuvieron presentes en ese motel los binomios caninos, montaron un operativo e incluso fueron a la cisterna que él grabó y que está al exterior del motel.

Mafian Tv, en su último video del caso, contó que tuvo que salir del país porque temía por su seguridad al estar informando constantemente el caso. Además, anunció que pronto sacará un “video bomba” que dejará sorprendidos a todos por la información que tiene sobre la muerte de Debanhi Escobar.

Debanhi Escobar: familia pide nueva autopsia ante sospechas de abuso sexual

La familia de Debanhi Escobar, la joven hallada muerta en el estado de Nuevo León (México), sostuvo este sábado 23 de abril que exigirá una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual y en rechazo a las versiones de la Fiscalía del estado, que primero manejó el caso como un accidente.

Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y sus asesores legales afirmaron que “sí hubo abuso sexual” y acusaron a la Fiscalía de “inconsistencias” en el caso de la joven de 18 años que apareció muerta el jueves pasado en la cisterna de un motel tras desaparecer el 9 de abril.

“La familia no está conforme con los resultados. Queremos más estudios. Tenemos suficiente material para continuar con los estudios, para un segundo peritaje”, declaró a los medios Omar Tamez, miembro de la organización no gubernamental Comisión Internacional de los Derechos Humanos.

Debanhi habría sufrido abuso sexual y varias lesiones antes de morir, según la CIDH

Debanhi Escobar, la joven mexicana de 18 años que estuvo 13 días desaparecida y cuyo cuerpo sin vida fue hallado el jueves al interior de una cisterna, habría sufrido agresión sexual y varias lesiones antes de morir, informó este sábado Omar Tamez, comisionado federal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras el velorio de la joven, Tamez declaró que “se detectaron golpes en otras partes del cuerpo” y que sí hubo abuso sexual. “Es algo delicado”, declaró y agregó que todo esto se debe confirmar con un segundo peritaje.

Debanhi Escobar: nuevos detalles revelan un jalón de cabello

El padre de Debanhi Escobar tuvo una entrevista con Azucena Uresti y reveló que la Fiscalía le mostró tanto a él como a su esposa videos de la noche de la desaparición, los cuales evidencian una confrontación física entre Debanhi con sus amigas.

En una de las grabaciones, asegura que se ve cómo una de las amigas de su hija la tira del cabello de forma agresiva. “Una de las muchachas le jala los cabellos con una fuerza brutal”, dijo Mario Escobar.

Debanhi Escobar fue encontrada la noche del 21 de abril de 2022, en una cisterna. Foto: @debanhi.escobar / Instagram

Videos muestran a Debanhi Escobar caminando por las cisternas del motel Nueva Castilla

El vicefiscal del Ministerio Público del estado de Nuevo León (México), Luis Enrique Orozco, quien investiga el caso de la muerte de Debanhi Escobar, informó que presentaron videos a sus padres en los que se aprecia a la joven cuando caminaba dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla.

Los grabaciones contradicen la primera versión del propietario del inmueble que afirmó que no había imágenes de la adolescente de 18 años.

Los nuevos videos obtenidos del motel Nueva Castilla exhiben que Debanhi continuaba caminando sola, recargada en las bardas de las empresas que hay del lado del motel. Al parecer estaba oscuro y ella usaba las bardas para guiarse. Siguió hasta toparse con la barda del motel Nueva Castilla y llegó eventualmente hasta el borde del restaurante del mismo recinto.

Debanhi siguió la forma circular de la barda del restaurante y entró al área de alberca. Se aproximó a una de las esquinas y se dio cuenta de que el local estaba cerrado. Avanzó, luego, hasta la zona de la cisterna.

Debanhi Escobar: taxista revela el que podría ser el último audio de la joven

El taxista Juan David Cuéllar, persona que recogió Debanhi Escobar de una fiesta, mostró un audio cuando daba su testimonio sobre lo que ocurrió el 9 de abril, el último día en que la joven estuvo con vida.