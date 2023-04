Las personas interesadas en optar por un espacio para aplicar la prueba teórica o práctica de manejo que, deberán tener un usuario y contraseña.

Esto será a partir del próximo 01 de mayo.

Será para ingresar al Sistema de Acreditación de Conductores (SAC) y acceder a las citas disponibles.

Esta nueva disposición se dio a conocer en enero pasado.

Y desde ese mes, 25.291 personas han activado su usuario, según datos facilitados por ATI del COSEVI.

Quienes informaron que casi 40 901 personas cuentan con las credenciales activas.

Mismas que actualmente les permiten cancelar una cita en línea y a partir de mayo les permitirá matricular una prueba.

Las credenciales pueden ser solicitadas por cualquier persona mayor de 16 años, el trámite no tiene costo, es totalmente gratuito y se realiza una única vez.

La solicitud es personal, no se acepta que el trámite sea realizado por un tercero.

Únicamente por la persona dueña de los datos a registrar y solo se aceptará un correo que pertenezca a quien realiza el trámite.

Esta dirección electrónica será incluida a su expediente de conductor, a fin de que le sean notificados aspectos relativos a su condición de conductor y de interés público en general.

Lo anterior en cumplimiento de Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078.

Esta variante se aplica con el fin principal de beneficiar a las personas que requieren una cita, de manera que los espacios no sean acaparados por terceros que matriculan o cancelan citas que no les pertenecen, por lo que se recomienda no compartir con nadie las credenciales para ingresar al sistema.

Solicitud de credenciales

Existen dos opciones para obtener las credenciales.

Persona con firma digital: podrá solicitar en línea sus credenciales, descargando y completando el formulario y firmarlo digitalmente.

Remitirlo al correo: direccionelectronica@csv.go.cr

Persona sin firma digital: puede presentarse en cualquiera de las 13 sedes de Educación Vial o en alguna de las 11 oficinas del Consejo de Seguridad Vial, sin cita previa.

Únicamente debe portar su documento de identidad, vigente y en buen estado.