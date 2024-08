Si usted va a realizar la romería en los próximos días, el Área de Salud de Cartago y la Municipalidad de Cartago realizaron una campaña de vacunación, para que todas estas personas aprovechen a inmunizarse.

“Cualquier persona que llegue con un documento de identidad podrá inmunizarse aquí muy cerca de la plazoleta de la Basílica. Adicionalmente a eso indicar tenemos un gran operativo, no solamente la policía municipal, sino la Fuerza Pública y otras autoridades“, dijo Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago.

Las vacunas que estarán disponibles para cualquier persona son las del Covid-19, la de la influenza y la del tétano.

El puesto de vacunación estará ubicado al costado oeste de la Basílica de los Ángeles y tendrá el siguiente horario de atención.

El 1 de agosto será de 8:00 am a 8:00 pm, el 2 de agosto de 8:00 am a 2:00 pm y el 3 de agosto de 8:00 am a 2:00 pm.

El ente de salud hace un llamado a la población a vacunarse para cualquiera de estas enfermedades.