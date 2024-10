Hoy, 28 de octubre 2024, la presentadora Patricia Figueroa se despide de Grupo Repretel tras dos décadas de exitosa carrera en diversos proyectos en la empresa.

Figueroa inició como presentadora en 1997 con el programa “Aló, ¿qué tal?”, y continuó su trayectoria en “Noticias Repretel” y “Giros”, donde se destacó por su profesionalismo.

“Después de 26 años de trabajar en diferentes formatos en Repretel llega el momento de decir adiós. Muchas emociones encontradas, ha sido una maravillosa carrera, llena de aprendizaje, crecimiento y aventuras”, comentó .

La presentadora informó que esta decisión es algo que venía considerando desde hace tiempo y que ha cobrado fuerza recientemente debido a varios proyectos personales en crecimiento junto a su esposo. Además, están en marcha nuevos planes relacionados con la línea de restaurantes y el salón de belleza.

“Estoy en una etapa de mi vida donde puedo tomar la decisión de compartir un poco en familia, porque en realidad he trabajado toda mi vida y he trabajado al 100%, no solamente en Repretel, sino lo que he hecho en paralelo”, agregó.

Figueroa recordó que ingresó al canal hace 26 años con su hija Estefanía, que en ese entonces era una bebé, al proyecto “Aló, ¿qué tal?”. Sobre lo que le deja su paso por Grupo Repretel, comentó: “Un montón de alegrías, experiencias, un crecimiento maravilloso a nivel profesional y personal, y aventuras en cada programa”.

Según expresó, la experiencia en Noticias Repretel ha sido gratificante, siendo uno de los formatos que le brindó proyección profesional a lo largo de todos estos años, así como el sentimiento de credibilidad que ofrece un proyecto como este.

“¿Qué le digo al televidente?, le digo que gracias de todo corazón, que aprecio demasiado el encendido, esa selección de programa para seguirnos, ese agradecimiento de cada uno de ellos cuando le dicen en la calle ‘yo seguí el consejo suyo de tal cosa’ o ‘qué dicha que entrevistó a aquel médico porque me sirvió’, esa cantidad de comentarios y mensajes a las redes de uno donde comparten sus vivencias personales. Definitivamente, gracias y que Dios los bendiga siempre”, concluyó.

Grupo Repretel agradece profundamente su compromiso y la huella que ha dejado en la historia del canal. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.