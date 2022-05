La viruela de mono es una zoonosis (enfermedades que los animales trasmiten a los humanos) salvaje, que tiene infecciones poco comunes en humanos y que en su mayoría se da en zonas boscosas y poco accesibles de África Central y Occidental.

El virus que lo causa es la viruela, enfermedad que se caracteriza por las erupciones en la piel, fiebre, dolores corporales y es una enfermedad sistémica que puede variar desde una forma leve hasta una enfermedad más grave e incluso la muerte en casos más extremos.

Esto lo ha dicho este miércoles en conferencia de prensa el asesor en Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el epidemiólogo Enrique Pérez.

¿Qué tan letal puede llegar a ser?

En África la letalidad por Viruela de Mono se encuentran entre el 4% y el 22%, siendo los niños y niñas los más afectados.

Pérez recomienda que cualquier enfermedad que se presente durante un viaje o de regreso de un área endémica debe informarse a los profesionales de la salud, incluyendo también la información de viajes recientes e historial de vacunación.

“Las personas que residan o viajeros que vayan a países endémicos deben siempre evitar el contacto con animales enfermos, que pueden albergar el virus de la viruela”, sostuvo Pérez.

Síntomas

Fiebre

Dolores de cabeza

Hinchazón

Dolor de espalda

Apatía

¡Calma! Existe una vacuna para este virus

Una de las ventajas de este virus es que tiene años de estudio, ya que ha afectado a África por mucho tiempo.

Además existen tratamientos y vacunas para poder controlar mejor un posible brote, esto hace que los especialistas no vean posible una cantidad de contagios como el covid 19.

“Las autoridades de salud advierten, no obstante, que esto no implica que no se deba vigilar y actuar para contener la diseminación de los casos actuales: los virus mutan frecuentemente y nada garantiza que un brote sea igual al otro” señala la BBC.

El virus de la viruela de mono es conocida desde hace medio siglo, por lo que se sabe como actúa y como se trasmite.

Un dato curioso es que los principales trasmisores de la enfermedad eran los roedores y no los simios, el nombre del virus nace luego de la investigación en 1958 en unos monos donde se detecta la enfermedad.

Además existen diferencias entre la viruela de mono de África Central que es más fuerte a la de África Occidental que suele ser más leve.

Expertos señalan que la vacuna contra la viruela que normalmente los humanos recibimos suele ser efectiva contra esta variante animal, además Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aseguran que este virus se puede controlar con medicamentos.

También existe una vacuna aprobada por varias naciones para la prevención y el tratamiento de la viruela del mono, llamada JYNNEOSTM (también conocida como Imvamune o Imvanex) y que es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic. Datos anteriores de su uso en África sugieren que es al menos 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. BBC

A todo esto la Organización Mundial de la Salud asegura que las personas vacunadas contra viruela también tienen cierta inmunidad contra este virus.

En Costa Rica y Centroamérica aún no se dan casos de la viruela de mono.