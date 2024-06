Sofía Castillo Madrigal y Stefhanie Loaiza Sánchez es el nombre de las dos ticas que representarán a Costa Rica en el Concurso de Investigación de Pregrado del Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT).

IFT es una entidad encargada de proporcionar a la comunidad alimentaria global recursos y educación sobre las recientes necesidades en sistema alimentario global.

El instituto de Estados Unidos hace este concurso por año. Dichosamente dos costarricenses tienen la oportunidad, con cuatro personas más de ser ganadoras de la competición, en la etapa final.

Castillo competirá con el proyecto llamado “Impact of enzymatic hydrolysis on the physicochemical and techno-functional properties of runner bean (Phaseolus coccineus) protein isolates for enhanced application in plant-based food formulations“, es decir “Impacto de la hidrólisis enzimática en las propiedades fisicoquímicas y tecnofuncionales de los aislados de proteínas de frijol, para una mejor aplicación en formulaciones de alimentos de origen vegetal“.

Loaiza lo hará con la investigación “Prevalence and inactivation of Salmonella spp. in microwaveable frozen ready-to-eat (RTE) and not-ready-to-eat (NRTE) chicken products”, mejor conocido en español como “Prevalencia e inactivación de las especies de Salmonella en productos de pollo congelados listos para comer y no listos para comer aptos para microondas“.

La final se celebrará en el mes de julio en Chicago.

De esta manera enseña los avances en la tecnología y cómo Costa Rica se hace presente en la investigación de estos tópicos relacionadas a la ciencia y tecnología alimentaria.

La competencia tiene premios para los primeros lugares, que sería de $1000, $750 y $500.