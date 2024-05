El principal sospechoso de la desaparición de Emilce Soto es vecino de la comunidad, quien estuvo preso 15 años y enfrentó un juicio por homicidio. Este hombre lo detuvieron hoy agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la investigación de los agentes, se determinó que la femenina está en el fondo de una posa llena de cocodrilos. Según las autoridades, tienen pruebas de que el sujeto es el responsable de acabar con la vida de esta mujer y lo acusarán por homicidio.

Este sujeto es el último que tuvo relación con Emilce Soto.

“Es un hecho que la señora Emilce Soto ya falleció, de hecho se han hecho búsquedas del cuerpo en diferentes zonas del lugar y específicamente en lugares donde hay unos cuerpos de agua, que en estos momentos se están abordando”

“De hecho el día de hoy se va a hacer un trabajo especial con una draga, que la prestó la Municipalidad de Osa, para poder vaciar un cuerpo de agua en el cual creemos que podrían existir cocodrilos y de esta forma seguir en el avance de la investigación”

“La persona en este momento va a ser detenida, va a ser pasada por homicidio ante la Fiscalía”

Declaraciones de Randall Zúñiga, director del OIJ.

Noticias Repretel constató que la mañana que salió Emilce, fue a buscar agua bendita para colocar agua en su casa.

Sospechoso habría engañado a Emilce Soto y su familia

Se tuvo acceso a audios de una conversación entre el sospechoso y la víctima.

“Eso es rápido, eso es rápido. Hay que tener paciencia, eso están comenzando a hacer el trabajo, tiene que esperarse un toquecito, eso es rápido, no se dura mucho”.

El hombre de apellido Valverde confirmó haber tenido contacto con Emilce Soto,

“Ella se arrimó aquí y me dijo “José, le vendo este gallo, porque voy para San Vito”, de ahí yo no supe más nada“, refiriéndose a la última vez que asegura haberla visto.

Después del audio que el hombre le envió a Emilce para que llegara a que le dieran el agua bendita, una vecina recuerda haberla visto por última vez. Aseguró saludarla, verla con su bicicleta y un bolso.

Una vez que Emilce desapareció, el mismo sospechoso le envió este audio a la familia:

“Que le haga el favor y que le diga, que no los ha llamado porque no tiene teléfono, porque dice que se le jodió el teléfono, seguro que no fue que se le jodió, seguro fue que lo empeñó, ¿entiende?, y que le diga si pueden hacerle el favor el hijo o la hija de venirle a recoger las cositas aquí donde Carlos y que se las lleve pa’ la casa de ella, que un día ella va recogerlas para allá, me dijo que si le podía hacer el favor”, como justificando la poca comunicación que tuvo desde que salió del hogar.

Tanto los audios y versiones como las versiones que tiene el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de testigos que vieron del hombre siguiendo a Emilce, son analizadas.